ASSE : faut-il s’inquiéter pour les Verts à quelques jours de la Ligue 2 ?

Alors que l’ASSE retrouvera la Ligue 2 le samedi 9 août du côté de Laval, il y a encore beaucoup de motifs d’inquiétude. Faut-il vraiment s’alarmer ? C’est le débat de nos journalistes.

« Il y a de quoi avoir de l’espoir »

« Même si je comprends totalement certaines réactions de la part des supporters de l’ASSE, je pense tout de même qu’il y a également de quoi avoir de l’espoir pour cette saison. Il y a un besoin urgent de renforts sur les côtés, mais sans nul doute que Kilmer offrira à Eirik Horneland ce dont il aura besoin, même si une solution temporaire doit être trouvée pour les premiers matchs de Ligue 2. L’effectif stéphanois reste très qualitatif pour le championnat, en attendant de connaître les sorts de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Sur le papier, il faut également souligner que l’ASSE a un calendrier plutôt favorable jusqu’à la trêve de septembre. Laval, Rodez, Boulogne (qui devrait prendre la place d’Ajaccio), et enfin Grenoble. Des adversaires qui ne doivent pas faire peur aux Verts. Le championnat de L2 sera plaisant à suivre, mais si l’ASSE parvient à boucler des recrues qualitatives à des postes urgents, je pense qu’elle aura les moyens nécessaires pour écarter ses concurrents dans la course à la remontée. Dans le cas contraire, le doute sera effectivement permis ! ».

William TERTRIN

« Un peu inquiet quand même »

« Il reste encore un mois de Mercato et je pense que Kilmer Sports va faire ce qu’il faut pour que l’ASSE puisse remonter en Ligue 1. Mais à une semaine maintenant du début de la saison, à Laval, je trouve qu’il y a beaucoup d’inconnues et de dossiers à régler. Horneland n’a pas de latéral gauche, et à droite aussi une recrue se fait attendre. Au milieu, Ekwah n’a toujours pas repris l’entraînement car il refuse de jouer en L2, alors que Davitashvili et Stassin sont toujours là même si eux aussi n’ont pas l’intention de rester. On pourrait aussi parler du jeune Eymard qui rechigne à prolonger, de Moueffek qui n’a joué qu’une vingtaine de minutes durant la préparation, du contrat de Duffus toujours en stand by… Bref, pour se présenter sur la grille de départ, ce n’est pas idéal. La défaite 3-0 contre un Paris FC pourtant privé de 8 joueurs a montré qu’il y avait du pain sur la planche et une urgence à renforcer ce qui doit l’être, à commencer par les couloirs défensifs. »

Laurent HESS