ASSE : Larqué pousse un nouveau coup de gueule contre Kilmer Sports

Une nouvelle fois, l’ancien capitaine des Verts Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots à l’encontre du nouvel actionnaire de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures…

Jean-Michel Larqué s’était emporté contre les Verts sur RMC suite à leur relégation en Ligue 2, en mai dernier, et notamment contre Kilmer Sports Ventures. Il en a fait de même en cette fin de mois de juillet dans un entretien accordé au site Poteaux Carrés. « La colère que j’ai exprimée il y a deux mois lors de la descente des Verts n’est pas redescendue, ni d’un barreau de l’échelle, ni d’un degré, a-t-il glissé en préambule. Je regarde ce qui se passe à l’ASSE de loin parce que ça me désespère. C’est la pire des choses d’être désespéré. Je suis désespéré. J’ai vu que la cellule de recrutement, c’était l’armée mexicaine. Je vois qu’on parle beaucoup. Il y a eu une cellule de recrutement, c’est très ronflant. J’ai vu ça à la présentation. Ils ont tous plein de galons, plein de médailles sur la poitrine et le résultat, il est là. Je ne sais pas qui ils ont recrutés. Je n’ai pas l’impression que l’équipe se soit constituée pour remonter avec une petite marge de sécurité alors que l’objectif claironné est la remontée directe avec le titre à la clé. »

« Il y a une chose que je ne supporte pas, c’est d’être pris pour un idiot »

Pas convaincu par le Mercato, Larqué. Du tout. Et il ne cache pas son inquiétude ni son exaspération… « Je suis très inquiet, toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. J’ose espérer que c’est toujours la même photo qui apparaît… Je ne suis pas sûr que les supporters stéphanois, aujourd’hui, aient un grand sourire. Il y a une chose que je ne supporte pas, c’est d’être pris pour un idiot. Et je dis « idiot » pour rester poli. J’ai bien l’impression quand même qu’on prend de la sorte les supporters des Verts. On les abreuve de bonnes intentions, de belles promesses. On étudie, on observe, on fait ci, on fait ça. Je suis quand même très, très dubitatif sur les promesses tenues, et je n’aimerais pas que les supporters de Saint-Étienne soient pris pour des idiots. » Voilà qui est dit.