Mercato : Le voile est levé sur l’avenir de Lionel Messi !

Lionel Messi (Inter Miami) a pris sa décision pour son avenir.

L’avenir de Lionel Messi est sujet à plusieurs rumeurs ces dernières semaines. La star, dont le contrat à Miami se termine en décembre, serait de nouveau ciblé par le lucratif championnat saoudien. C’est Al-Ahli, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, qui envisagerait de recruter la Pulga. Mais l’Inter Miami aimerait poursuivre l’aventure avec Messi, devenu le meilleur buteur de la franchise floridienne depuis son arrivée il y a deux ans et en grande forme actuellement.

Messi en passe de prolonger l’aventure en MLS

Le club américain fait tout pour chouchouter sa star. Et même si ESPN Argentina avait révélé il y a quelques semaines que l’octuple Ballon d’Or envisageait de rejoindre un club d’un calibre supérieur afin de se préparer pour la Coupe du Monde 2026, sa dernière grande compétition avec l’Albiceleste, il devrait rester à Miami. Et même plus longtemps que prévu. En effet, ce vendredi, Catalunya Radio indique que Messi est sur le point de parapher un nouveau contrat jusqu’en 2028. On pouvait se douter qu’il allait rester après l’arrivée de son ami Rodrigo De Paul en Floride, en provenance de l’Atlético de Madrid.