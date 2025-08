Real Madrid : Raul Asencio risque une lourde peine de prison

Dans l’affaire de diffusion de contenu pédopornographique par Raúl Asencio, la justice espagnole a requis deux ans et demi de prison contre le joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid se retrouve éclaboussé par une affaire judiciaire impliquant un joueur de son effectif. Raúl Asencio, désormais membre du premier groupe professionnel, fait face à des accusations dans le cadre du dossier connu sous le nom de « l’affaire des canteranos », en référence à plusieurs anciens joueurs formés au sein du club madrilène.

Les faits remontent à une soirée dans un hôtel aux Canaries, où quatre anciens jeunes du Real Madrid ont eu des relations sexuelles, qualifiées de consenties, avec deux jeunes filles — l’une majeure, l’autre âgée de 16 ans. Le scandale a éclaté lorsqu’il a été révélé que ces relations avaient été filmées à l’insu des jeunes filles et que les vidéos avaient ensuite circulé parmi des tiers. La justice reproche notamment à trois des ex-joueurs d’avoir non seulement enregistré ces scènes mais également d’avoir diffusé du contenu pornographique impliquant une mineure — un délit lourdement puni.

Une peine de deux ans et demi de prison réclamée

Dans le cas de Raúl Asencio, la situation est plus nuancée. Il n’a pas participé directement à la scène, mais a sollicité l’une des vidéos dans le but de la montrer à un ami, avant de la supprimer immédiatement. Le ministère public lui reconnaît une implication moindre, mais considère néanmoins que son geste constitue une atteinte à l’intimité des victimes et ne peut rester sans sanction. Selon la Cadena SER, le parquet réclame à son encontre une peine de deux ans et demi de prison.

Cette affaire intervient à un moment délicat pour le Real Madrid, qui compte beaucoup sur Asencio dans l’équipe première. Une prolongation jusqu’en 2031 a été évoquée pour le joueur qui a disputé 46 matchs la saison dernière.