OM Mercato : un cador italien débarque sur Greenwood !

L’OM pourrait être attaqué sur son attaquant vedette, Mason Greenwood…

Excellent durant la préparation, Mason Greenwood semble être parti pour une nouvelle grosse saison à l’OM. Mais une info émanant d’Italie peut inquiéter, ce lundi. Selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan surveillerait de près l’attaquant de l’Olympique de Marseille La direction nerazzurra aurait inscrit le nom de Greenwood dans sa short-list estivale.

Greenwood plaît à l’Inter

L’Inter tente d’arracher le Nigérian Ademola Lookman à l’Atalanta mais le club de Bergame refuse pour l’instant ses offres. Et c’est vers Greenwood, qui sort d’une grosse saison à l’OM avec 22 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, que l’Inter envisagerait de se tourner en plan B, en cas d’échec des négociations pour Lookman. L’Atlético Madrid, la Juventus et la Lazio seraient également à l’affût. Mais de son côté, la direction de l’OM menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, n’aurait aucune intention de céder sa pépite. A suivre…