OM Mercato : Cristiano Ronaldo veut Greenwood à Al-Nassr !

Al-Nassr envisagerait une grosse offre pour la star de l’OM, Mason Greenwood…

Excellent durant la préparation, Mason Greenwood semble être parti pour une nouvelle grosse saison à l’OM. Mais deux « infos peuvent inquiéter, ce lundi. Selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan surveillerait de près l’attaquant de l’Olympique de Marseille. La direction nerazzurra aurait inscrit le nom de Greenwood dans sa short-list estivale. L’Inter tente d’arracher le Nigérian Ademola Lookman à l’Atalanta mais le club de Bergame refuse pour l’instant ses offres. Et c’est vers Greenwood, qui sort d’une grosse saison à l’OM avec 22 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, que l’Inter envisagerait de se tourner en plan B, en cas d’échec des négociations pour Lookman.

Pas question pour l’OM de vendre Greenwood

L’Atlético Madrid, la Juventus et la Lazio seraient également à l’affût. Mais aussi Al-Nassr. Très influent, Cristiano Ronaldo craquerait pour Greenwood et voudrait le faire venir en Arabie saoudite, après avoir convaincu Joao Felix de le rejoindre. Marca révèle que CR7 a l’ancien joueur de Manchester United dans son viseur. Mais de son côté, la direction de l’OM menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, n’aurait aucune intention de céder sa pépite. Et l’an dernier, Greenwood avait repoussé l’Arabie saoudite. A suivre…