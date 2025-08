OM Mercato : négociations entamées pour Zhegrova (LOSC) !

L’OM tenterait de recruter l’ailier kosovar Edon Zhegrova (26 ans), qui souhaite quitter le LOSC à un an de la fin de son contrat.

🟨 Négociation en cours

Fabrizio Romano et Foot Mercato viennent de sortir la même information : l’OM est entré en négociations avec le LOSC pour recruter Edon Zhegrova ! L’ailier kosovar de 26 ans est sur le départ de Lille après trois années dans le Nord et une dernière saison où il a brillé. Il vit d’ailleurs une intersaison compliquée à cause de ses envies d’ailleurs puisqu’il travaille en marge du groupe de Bruno Genesio. Romano explique que des discussions ont débuté mais qu’il n’y a pas encore eu d’offres de la part des Marseillais.

Pour remplacer Greenwood ou le doubler ?

Foot Mercato ajoute que deux clubs rivalisent avec les Phocéens, et pas des moindres : le Napoli et Al-Nassr. Le premier a un projet de premier plan à offrir à Zhegrova, lui qui est champions d’Italie, entend conserver son titre et va disputer la Champions League. Le second a bien évidemment sa puissance financière ainsi que le fait de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ce sera, pour l’un comme pour l’autre, une grosse concurrence pour l’OM. Zhegrova est coté 25 M€ par Transfermarkt et le président du LOSC, Olivier Létang, est réputé dur en affaires… Selon FM, il réclamerait 20 M€ plus 5 M€ de bonus aux courtisans du joueur. Le média ajoute que Zhegrova est pour l’instant extracommunautaire et que ses proches cherchent une solution à ce niveau.

Si cette piste se confirme, si les discussions avancent (FM assure que le Kosovar a déjà parlé avec Benatia et souhaite venir à Marseille), il s’agira de savoir si l’arrivée de Zhegrova servira à remplacer Mason Greenwood, courtisé par… Al-Nassr, ou à doubler son poste en vue de la Champions League la saison prochaine.