OM Mercato : Weah est arrivé et il a eu droit à un accueil grandiose (vidéo)

Le piston américain Timothy Weah est arrivé à Marseille ce soir pour passer sa visite médicale puis signer son contrat avec l’OM. Il a eu droit à un accueil enflammé à l’aéroport.

Au départ, c’était un moment uniquement réservé aux stars. Alexis Sanchez a été le premier, il y a deux ans, à avoir droit à un accueil très chaleureux de la part des supporters, dès son arrivée à l’aéroport. Les images de sa course vers les supporters, au cours de laquelle il avait manqué de se fouler la cheville en marchant sur un objet non identifié, avaient enflammé les réseaux sociaux. Et donné envie aux supporters marseillais de remettre ça régulièrement.

George Weah était également présent

Et c’est devenu systématique du côté de l’OM. Le côté spontané a totalement disparu. Pour preuve, pour Pierre-Emerick Aubameyang, le club avait fait installer une estrade, un fond avec son logo et un micro, pour que le Gabonais puisse communier avec les supporters. L’OM communique même les horaires d’arrivée de ses futures recrues sur les réseaux sociaux, histoire qu’ils aient le droit à un bel accueil. Ce soir, c’était au tour de Timothy Weah.

Attendu vers 22h, le piston américain a eu un léger retard. Malgré cela et l’horaire tardif, ils étaient plusieurs dizaines à s’être donnés rendez-vous à Marignane pour accueillir le fils de George Weah, qui était d’ailleurs présent, lui qui a aussi joué à Marseille (en 2000-01) et y a organisé son jubilé. Timothy Weah passera sa visite médicale demain et devrait signer son prêt avec option d’achat en provenance de la Juventus Turin dans la foulée.