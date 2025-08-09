En instance de départ au Club Bruges et cible de l’OM en défense centrale, Joel Ordóñez est encore absent avec l’équipe belge ce samedi.

Joel Ordóñez, le jeune défenseur central équatorien, semble se diriger vers un départ imminent de Bruges. Fortement sollicité par l’Olympique de Marseille ainsi que par plusieurs clubs saoudiens, il a exprimé son souhait de quitter le club dès cet été.

Actuellement, il est absent du groupe pour la 3e journée de championnat contre le Cercle Bruges, officiellement en raison d’une légère blessure aux ischio-jambiers. Toutefois, il semblerait que cette indisponibilité soit aussi motivée par sa volonté de préserver sa condition physique en vue d’un transfert prochain.