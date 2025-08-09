RC Lens : le RCL s’impose contre Leipzig avec un Florian Thauvin déjà décisif
Real Madrid Mercato : deux Merengue au cœur des convoitises en Arabie saoudite

Real Madrid Mercato : deux Merengue au cœur des convoitises en Arabie saoudite
William Tertrin
9 août 2025

Le Real Madrid pourrait être attaqué par l’Arabie saoudite, qui viserait deux tauliers des Merengue.

Après avoir attiré plusieurs stars majeures en quelques semaines, la Saudi Pro League ne faiblit pas et continue d’attiser l’actualité du mercato européen. Joao Felix, Theo Hernandez ou encore Alexandre Lacazette incarnent la nouvelle stratégie d’envergure du championnat saoudien.

Et, selon Marca, le regard des dirigeants saoudiens se pose sur deux joueurs expérimentés du Real Madrid : David Alaba (33 ans) et Dani Ceballos (29 ans), surveillés de près alors qu’ils sont respectivement engagés jusqu’en 2026 et 2027. Pour l’heure, aucune proposition formelle n’a été déposée. Mais la tension monte dans les bureaux madrilènes, où l’arrivée de Xabi Alonso redistribue bien des cartes dans la gestion des cadres.

Ceballos séduit mais privilégie le Betis

Longtemps courtisé, Dani Ceballos n’a jamais caché son attachement au Real Betis, son club formateur. Si l’intérêt du Moyen-Orient éveille la curiosité, le natif d’Utrera reste focalisé sur une potentielle nouvelle aventure à Séville. Les négociations actuelles patinent, laissant planer un suspense autour de son avenir immédiat. Malgré cette incertitude, l’international espagnol garde une fenêtre ouverte au Real Madrid, à moins qu’une offre alléchante ne vienne tout bouleverser dans les prochaines heures. À ce stade, les rumeurs de départ de Dani Ceballos au mercato se font de plus en plus insistantes.

Alaba, opération maintien à Madrid malgré les convoitises

Moins enclin à l’exil, David Alaba affiche la volonté de s’imposer à Madrid. De retour de blessure, le défenseur autrichien veut retrouver son niveau d’élite et honorer son contrat jusqu’à 2026. L’ancien du Bayern Munich, fort de 107 sélections avec l’Autriche, n’a pas manifesté d’ouverture à un départ. Mais dans l’univers impitoyable du mercato, tout peut aller très vite… et la Saudi Pro League mise sur une possible reconsidération du joueur si une offensive musclée est lancée.

Quelles prochaines surprises pour la Saudi Pro League ?

L’été a déjà été marqué par plusieurs transferts très médiatisés vers le Golfe. La Saudi Pro League se pose chaque jour un peu plus en force du marché estival, capable de séduire des profils de renom prêts à tenter une nouvelle aventure lucrative. Pour le Real Madrid, le défi consiste désormais à préserver son ossature expérimentée et à canaliser la vague d’intérêt venue d’Arabie. De nouveaux rebondissements restent possibles d’ici la fin de la fenêtre des transferts, tant pour les stars que pour les seconds couteaux du club espagnol.

