Revue de presse : un cadre du LOSC vers un départ ?
PSG : Achraf Hakimi prêt à voler la vedette à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or !

William Tertrin
10 août 2025

Alors qu’Ousmane Dembélé est le grand favori pour le Ballon d’Or 2025, son coéquipier Achraf Hakimi se voit bien comme le lauréat.

La saison 2024-2025 restera gravée dans la mémoire d’Achraf Hakimi comme celle de sa consécration (11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs). Plus qu’un simple défenseur, le latéral du Paris Saint-Germain a brillé sur tous les fronts, au point de se hisser parmi les favoris au Ballon d’Or, une distinction rarement attribuée à un joueur de son poste. Entre solidité défensive et présence offensive redoutable, Hakimi a marqué les esprits, notamment dans des moments clés.

Cette réussite spectaculaire n’a pas échappé aux observateurs ni aux fans, qui voient désormais en lui un joueur capable de bousculer les codes traditionnels du football, peut-être même au détriment de son coéquipier Ousmane Dembélé, grand favori. Dans une interview accordée à Canal+, Hakimi est revenu sur cette saison hors norme et ses ambitions.

« Je pense que je mérite plus qu’un attaquant »

« Avec la saison qu’on a faite, on a tous amélioré les statistiques, on a fait une grande saison. Mais si je regarde toutes mes saisons depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Le Ballon d’Or, c’est un rêve, mais je n’ai jamais pensé à ça avant, mais maintenant qu’il y a la possibilité, les gens me mettent sur le débat du Ballon d’Or, il y a un moment où tu penses beaucoup à ça. Mon premier rêve était d’être football professionnel, mais le Ballon d’Or est un rêve que je n’ai jamais imaginé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. En tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai faites cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant ».

Au-delà des chiffres, c’est cette capacité à performer dans les grands rendez-vous qui fait de Hakimi un joueur à part. Son parcours invite à repenser la place des défenseurs dans la hiérarchie du football mondial et pourrait bien une nouvelle page dans l’histoire du Ballon d’Or…

