Les infos du jour : De Zerbi commente la piste Zhegrova à l’OM, Stassin de retour dans le groupe à l’ASSE, le LOSC officialise son nouveau gardien

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 14 août.

Les infos principales

Ce jeudi, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Stade Rennais, le coach Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse. Extraits.

OM : Roberto De Zerbi réagit à la piste Edon Zhegrova et prévient le Stade Rennais

Eirik Horneland a tenu sa traditionnelle conférence de presse avant la réception de Rodez ce samedi à Saint-Étienne pour la deuxième journée de Ligue 2 (20h).

ASSE – Rodez : Horneland annonce 3 absents et le retour de Stassin !

Le LOSC vient d’officialiser son nouveau gardien de but : Berke Özer.

LOSC Mercato : Lille annonce le remplaçant de Lucas Chevalier (officiel)

Mais aussi…

PSG

PSG : Paris renverse Tottenham et règle un dossier chaud du Mercato

PSG : c’est déjà tendu entre Zabarnyi et Safonov !

PSG : avant le FC Nantes, Daniel Riolo a déjà un avis bien tranché sur Chevalier

PSG Mercato : Kang-in Lee pourrait quitter le PSG cet été

OM

OM Mercato : nouveau casse-tête à cause d’un lofteur !

OM Mercato : annonce choc sur l’avenir de Balerdi !

OM Mercato : grande nouvelle dans le dossier Ordoñez !

OM : pluie de bonnes nouvelles avant le choc contre Rennes !

OM : Leonardo Balerdi explique son choix de rester à l’OM et lâche les objectifs de la saison

ASSE

ASSE : un ancien Vert voit Sainté tout exploser en L2… à une condition

ASSE : Horneland a reçu deux bonnes nouvelles avant Rodez

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili coincés, la tension monte chez les Verts !

ASSE Mercato : les Verts confirment la levée de l’option d’achat pour Pierre Ekwah, mais…

ASSE Mercato : Kilmer Sports calme le jeu, moins de recrues à l’horizon !

ASSE Mercato : Horneland ne ferme pas la porte à des arrivées et sécurise Stassin et Davitashvili

ASSE Mercato : un attaquant quitte définitivement les Verts (officiel)

RC Lens

RC Lens Mercato : Gourna-Douath (ex ASSE) fait débat au Racing

RC Lens : une signature en plus et une grosse surprise face à l’OL ?

RC Lens Mercato : 10 M€ débloqués pour un attaquant après Thauvin, un cador dehors !

RC Lens – OL : Sage annonce des bonnes nouvelles, Fonseca prépare un gros départ !

RC Lens Mercato : Adrien Thomasson clarifie son avenir et Pierre Sage règle celui de Salis Abdul Samed

OL

OL Mercato : Lyon annonce une signature et titille le Stade Rennais pour un attaquant

RC Lens – OL : Sage annonce des bonnes nouvelles, Fonseca prépare un gros départ !

OL : Corentin Tolisso raconte son été très mouvementé et s’enflamme pour Khalis Merah

OL : un été fou, un premier choc face au RC Lens, et déjà des questions

OL Mercato : Nemanja Matić quitte l’Olympique Lyonnais (officiel)

FC Nantes

FC Nantes Mercato : deux recrues de taille bouclées avant le PSG ?

FC Nantes Mercato : Daniel Riolo fait une révélation choc sur Abline

FC Nantes Mercato : après Abline, le Paris FC fonce sur un autre attaquant des Canaris !