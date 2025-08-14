FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Luis Castro face au PSG

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Luis Castro sera néanmoins absent du bord terrain, ce dimanche face au PSG.

Nommé cet été à la tête du FC Nantes, Luis Castro s’apprête à vivre son premier grand rendez-vous à la Beaujoire ce dimanche face au PSG. Mais le technicien portugais ne sera pas sur le bord du terrain : il purge une suspension héritée de son passage à Dunkerque. Lors du barrage retour pour la montée face à Metz le 17 mai dernier, Castro avait reçu un avertissement, son troisième en moins de dix matchs, ce qui lui a valu un match de suspension selon le règlement, identique pour entraîneurs et joueurs.

Luis Castro de retour sur le banc contre Strasbourg

Conséquence : il devra se contenter d’observer la rencontre depuis les tribunes et laisser son staff assurer la direction technique face aux champions de France. C’est lors de la 2ᵉ journée, le 24 août à Strasbourg, qu’il pourra enfin coacher officiellement les Canaris sur le bord du terrain.