ASSE : record battu pour Kilmer Sports, une première attendue face à Rodez

Après avoir levé l’option d’achat de 6 M€ de Pierre Ekwah, l’ASSE est officiellement devenue le club de L2 le plus dépensier de l’histoire.

Hier, l’AS Saint-Etienne a confirmé avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah auprès de Sunderland. En attendant de savoir ce que va donner son conflit larvé avec son milieu de terrain, qui refuse de jouer en Ligue 2 et a décidé de sécher la préparation, les Verts ont officiellement battu un record. Celui du plus gros montant dépensé par un club de L2 pour se renforcer. Jusque-là, il était la propriété de l’AS Monaco, 20 M€ lâchés sur le marché des transferts à l’été 2012, au début de l’ère Rybolovlev.

25 M€ dépensés cet été, nouveau record pour la L2 !

Mais après avoir versé 6 M€ à Sunderland, l’ASSE en est désormais à 25 M€. Record pulvérisé, donc. Dans le détail, cela donne 6 M€ pour Chico Lamba, 6 M€ pour Pierre Ekwah, 3 M€ pour Joao Ferreira, 2,5 M€ pour Irvin Cardona, 2,3 M€ pour Strahinja Stojkovic, 2 M€ pour Mahmoud Jaber, 2 M€ pour Ebenezer Annan et 1,2 M€ pour Maxime Bernauer. Un total colossal pour la Ligue 2, qu’il va falloir faire fructifier en remontant dans l’élite en fin de saison.

Favorite du championnat, l’ASSE a débuté par un nul spectaculaire à Laval (3-3) samedi dernier. Elle doit se racheter ce week-end contre Rodez, dans un Chaudron qui sera garni de plus de 30.000 supporters. Mine de rien, la tâche ne s’annonce pas aisée pour Eirik Horneland et ses hommes puisque les Verts n’ont jamais battu le club ruthénois en championnat (2 nuls, 2 défaites) ! Ils y sont parvenus lors des play-offs 2024 (2-0) mais, lors des autres oppositions, le RAF s’est avéré être un adversaire très coriace. Méfiance, donc, pour samedi !