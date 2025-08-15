PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : record battu pour Kilmer Sports, une première attendue face à Rodez

Le président de l'ASSE, Ivan Gazidis, lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
Raphaël Nouet
15 août 2025

Après avoir levé l’option d’achat de 6 M€ de Pierre Ekwah, l’ASSE est officiellement devenue le club de L2 le plus dépensier de l’histoire.

Hier, l’AS Saint-Etienne a confirmé avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah auprès de Sunderland. En attendant de savoir ce que va donner son conflit larvé avec son milieu de terrain, qui refuse de jouer en Ligue 2 et a décidé de sécher la préparation, les Verts ont officiellement battu un record. Celui du plus gros montant dépensé par un club de L2 pour se renforcer. Jusque-là, il était la propriété de l’AS Monaco, 20 M€ lâchés sur le marché des transferts à l’été 2012, au début de l’ère Rybolovlev.

25 M€ dépensés cet été, nouveau record pour la L2 !

Mais après avoir versé 6 M€ à Sunderland, l’ASSE en est désormais à 25 M€. Record pulvérisé, donc. Dans le détail, cela donne 6 M€ pour Chico Lamba, 6 M€ pour Pierre Ekwah, 3 M€ pour Joao Ferreira, 2,5 M€ pour Irvin Cardona, 2,3 M€ pour Strahinja Stojkovic, 2 M€ pour Mahmoud Jaber, 2 M€ pour Ebenezer Annan et 1,2 M€ pour Maxime Bernauer. Un total colossal pour la Ligue 2, qu’il va falloir faire fructifier en remontant dans l’élite en fin de saison.

Favorite du championnat, l’ASSE a débuté par un nul spectaculaire à Laval (3-3) samedi dernier. Elle doit se racheter ce week-end contre Rodez, dans un Chaudron qui sera garni de plus de 30.000 supporters. Mine de rien, la tâche ne s’annonce pas aisée pour Eirik Horneland et ses hommes puisque les Verts n’ont jamais battu le club ruthénois en championnat (2 nuls, 2 défaites) ! Ils y sont parvenus lors des play-offs 2024 (2-0) mais, lors des autres oppositions, le RAF s’est avéré être un adversaire très coriace. Méfiance, donc, pour samedi !

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet