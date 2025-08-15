ASSE : Horneland a recadré un Vert après Laval

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a reconnu s’être entretenu avec Mickaël Nadé après sa prestation très poussive face à Laval (3-3) la semaine passée.

Jeudi, à l’avant-veille de la réception de Rodez, Eirik Horneland était présent en conférence de presse. L’entraîneur de l’ASSE a été interrogé sur le nul décevant ramené de Laval (3-3) la semaine passée et plus précisément sur la prestation très poussive de Mickaël Nadé. Le Norvégien a reconnu s’être entretenu avec son défenseur après le coup de sifflet final, comme avec tous les joueurs, mais il lui a trouvé des circonstances atténuantes et rappelé qu’il comptait sur lui.

« Il me semble bien mieux préparé pour affronter Rodez »

« Oui, on a parlé avec lui après le match contre Laval, comme avec tous les autres joueurs. Il a eu une pré-saison un peu difficile, il a commencé avec une blessure. Son premier match complet a été effectué contre Cagliari, le dernier de la préparation. On a besoin de lui parce que Maxime Bernauer s’est blessé. Je l’ai trouvé en difficulté sur le match, je pense qu’il n’était pas encore à 100% de ses capacités. Comme Bernauer est out, c’était notre seule possibilité. Je pense que ce match lui a coûté mais je l’ai vu à l’entrainement cette semaine, il me semble bien mieux préparé pour affronter Rodez. »

La doublette Nadé-Lamba passera un nouveau test ce samedi contre Rodez, formation que l’ASSE n’a encore jamais battu en Ligue 2…