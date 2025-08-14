ASSE Mercato : un attaquant quitte définitivement les Verts (officiel)

L’ASSE vient d’annoncer le transfert définitif d’Ayman Aiki du côté du SC Bastia.

Formé à l’ASSE, Ayman Aiki change officiellement de cap : l’attaquant de 20 ans quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le SC Bastia, où il avait déjà évolué en prêt lors de la seconde partie de la saison dernière. Champion d’Europe U17 en 2022 et très apprécié dans le Forez, Aiki va désormais poursuivre sa carrière sur l’Île de Beauté, en Ligue 2.

Le communiqué de l’ASSE

« Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord pour le transfert d’Ayman Aiki au SC Bastia, pensionnaire de Ligue 2 BKT.

Stéphanois depuis 2020, le Champion d’Europe U17 en 2022 était prêté au club corse lors de la deuxième partie de saison 2024-2025. Après 13 apparitions avec l’équipe professionnelle stéphanoise, c’est donc désormais sur la longueur que l’attaquant se projette sur l’Île de Beauté.

L’AS Saint-Étienne, son club formateur, souhaite une excellente continuation à ce jeune homme apprécié de tous au Centre sportif Robert-Herbin ».