Stade Rennais – OM : le groupe marseillais avec une absence remarquée

En plus de Facundo Medina (suspendu) et Igor Paixao (blessé), l’OM fera le voyage à Rennes sans Neal Maupay, pas retenu par Roberto De Zerbi.

Le groupe marseillais ayant pris l’avion, ce matin, pour Rennes vient de tomber. On s’attendait à ce que ne figurent pas Facundo Medina, suspendu, et Igor Paixao, blessé. Mais Neal Maupay manque également à l’appel, alors que le club a diffusé des images de lui à l’entraînement hier. Ce qui tend à confirmer que l’OM ne compte plus sur lui et que la meilleure solution pour tout le monde serait que l’attaquant, prêté avec option d’achat par Everton la saison dernière, s’en aille…

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot.

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Weah.

Milieux : Bakola, Gomes, Harit, Höjbjerg, Kondogbia, Nadir, Rabiot.

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Rowe, Vaz.