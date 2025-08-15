FC Barcelone : avant Majorque, Flick rêve de triplé, pousse un coup de gueule et encense Yamal

En conférence de presse avant Majorque, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dit combien le fait que les recrues soient inscrites tardivement auprès de la Liga le contrariait.

Il veut remporter un nouveau triplé

« Je suis très satisfait de l’entraînement de l’équipe. Nous sommes prêts pour le match. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Nous voulons gagner chaque match. Les trois titres de l’an dernier ne sont que le début, on doit continuer. Ce ne sera pas facile de choisir le onze de départ, mais j’aime la compétition à tous les postes. «

Son coup de gueule contre le retard dans les inscriptions

« Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j’ai entre les mains. J’ai confiance au club. »

Il ne souhaite pas d’autres recrues

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gerard Martín en défense centrale. Il s’est amélioré. C’est une bonne option. J’aime les joueurs polyvalents. »

Toujours aussi fan de Yamal

« Je suis très content de Lamine. Il n’est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l’a vu contre Côme. Il est sur la bonne voie. Il peut encore progresser, et je suis sûr qu’il fera de bonnes performances cette saison. »

La situation des gardiens

« Joan Garcia est un gardien fantastique. La situation des gardiens a été une décision consensuelle, je suis très content de Joan comme de Tek. Le plus important est que Ter Stegen se rétablisse. Il a prouvé qu’il était un gardien fantastique au fil des ans. Nous l’aiderons du mieux que nous pourrons. »

Le départ surprise de Martinez

« Inigo Martinez m’a parlé de son départ à la fin de la tournée, j’étais surpris. Je ne suis pas content de son départ car il est fantastique. »