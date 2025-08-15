Les infos du jour : Kolo Muani (PSG) d’accord avec la Juventus, De Zerbi écarte Maupay (OM), le LOSC veut faire revenir Pavard

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 15 août.

Le PSG négocie activement avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Randal Kolo Muani, pendant que Nordi Mukiele va rejoindre le promu Sunderland.

Absent du groupe de l’OM pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir, Neal Maupay se dirige plus que jamais vers la sortie.

Dans sa quête de défenseur central, le LOSC rêve de faire revenir Benjamin Pavard, formé à Lille. En parallèle, Diego Carlos, ancien du FC Nantes, est ciblé.

