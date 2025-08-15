Stade Rennais – OM : les compos sont tombées
Les infos du jour : Kolo Muani (PSG) d’accord avec la Juventus, De Zerbi écarte Maupay (OM), le LOSC veut faire revenir Pavard

Les infos du jour : Kolo Muani (PSG) d&rsquo;accord avec la Juventus, De Zerbi écarte Maupay (OM), le LOSC veut faire revenir Pavard
William Tertrin
15 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 15 août.

Les infos principales

Le PSG négocie activement avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Randal Kolo Muani, pendant que Nordi Mukiele va rejoindre le promu Sunderland.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani d’accord avec la Juventus, Nordi Mukiele file en Angleterre

Absent du groupe de l’OM pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir, Neal Maupay se dirige plus que jamais vers la sortie.

OM : la vérité derrière l’absence de Neal Maupay face au Stade Rennais

Dans sa quête de défenseur central, le LOSC rêve de faire revenir Benjamin Pavard, formé à Lille. En parallèle, Diego Carlos, ancien du FC Nantes, est ciblé.

LOSC Mercato : Lille veut rapatrier Benjamin Pavard et cible un ancien du FC Nantes en plan B

Mais aussi…

PSG

PSG Mercato : les dossiers Mora (FC Porto) et Akliouche (AS Monaco) relancés

PSG Mercato : 2 transferts épineux en passe d’être réglés

PSG : un entraîneur de Ligue 1 offre déjà le titre à Paris

PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !

OM

OM : avant Rennes, Longoria et Benatia ont fait des annonces fortes sur le mercato

OM : De Zerbi a réussi à faire changer d’avis un grand critique de Marseille

Stade Rennais : Habib Beye sanctionne un joueur à quelques heures du match contre l’OM

ASSE

ASSE : Aïmen Moueffek dévoile son rôle dans le vestiaire et révèle son secret pour briller

ASSE : record battu pour Kilmer Sports, une première attendue face à Rodez

ASSE : Horneland a recadré un Vert après Laval

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour Rodez, avec le retour de Lucas Stassin !

ASSE Mercato : l’avenir de Gautier Larsonneur chez les Verts est tranché !

Le Paris FC sur le point de lâcher l’affaire pour Stassin (ASSE) et Abline (FC Nantes) !

RC Lens

RC Lens : Thauvin, futur capitaine des Sang et Or ?

RC Lens Mercato : samedi, journée décisive pour l’avenir d’Andy Diouf

RC Lens : Sage félicite Ojediran… mais attend encore plus de lui

RC Lens : le groupe de Pierre Sage pour affronter l’OL

OL

OL Mercato : une offre se prépare pour un titulaire de Paulo Fonseca

OL Mercato : arrivée imminente pour Dominik Greif à Lyon

OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le RC Lens

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

FC Nantes

Le Paris FC sur le point de lâcher l’affaire pour Stassin (ASSE) et Abline (FC Nantes) !

FC Nantes : Castro « prêt à mourir » pour rendre les supporters fiers face au PSG

FC Nantes : Coquelin fan de la méthode Castro

