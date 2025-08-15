Les infos du jour : Kolo Muani (PSG) d’accord avec la Juventus, De Zerbi écarte Maupay (OM), le LOSC veut faire revenir Pavard
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 15 août.
Les infos principales
Le PSG négocie activement avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Randal Kolo Muani, pendant que Nordi Mukiele va rejoindre le promu Sunderland.
PSG Mercato : Randal Kolo Muani d’accord avec la Juventus, Nordi Mukiele file en Angleterre
Absent du groupe de l’OM pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir, Neal Maupay se dirige plus que jamais vers la sortie.
OM : la vérité derrière l’absence de Neal Maupay face au Stade Rennais
Dans sa quête de défenseur central, le LOSC rêve de faire revenir Benjamin Pavard, formé à Lille. En parallèle, Diego Carlos, ancien du FC Nantes, est ciblé.
LOSC Mercato : Lille veut rapatrier Benjamin Pavard et cible un ancien du FC Nantes en plan B
Mais aussi…
PSG
OM
ASSE
RC Lens
OL
FC Nantes
