ASSE : les Verts ont empoché une somme inattendue grâce à un ancien joueur

Le récent transfert d’Allan Saint-Maximin d’Al-Ahli vers le Club América va profiter financièrement à l’ASSE.

À 28 ans, Allan Saint-Maximin vient de s’engager pour deux ans avec le Club América au Mexique, après des étapes en France, Angleterre, Allemagne, Arabie saoudite et Turquie. Le transfert, évalué à 10,3 millions d’euros, bénéficie également aux anciens clubs du joueur.

182 000 euros pour l’ASSE

Selon le site Sportune, l’AS Saint-Étienne, où Saint-Maximin a grandi et fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans (17 matchs joués), touchera une part grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA : environ 182 000 euros devraient revenir aux Verts. L’OGC Nice et le SC Bastia, autres clubs de sa carrière, recevront également des indemnités respectives de 104 000 et 52 000 euros.

Ce transfert confirme que même des années après son départ, Saint-Maximin continue de générer des « petites » retombées financières pour le club stéphanois, récompensant le travail de formation effectué sur le joueur.