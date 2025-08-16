FC Nantes Mercato : la piste Bella-Kotchap se précise

Le FC Nantes lorgne Armel Bella-Kotchap, le joueur de Southampton, pour renforcer sa défense.

Alors que la première journée de championnat se profile, avec un énorme choc face au PSG dimanche soir, le FC Nantes présente peu de certitudes au niveau défensif. Il a perdu ses trois centraux de la saison dernière, Nicolas Pallois (fin de contrat, parti à Reims), Nathan Zézé (vendu en Arabie saoudite) et Jean-Charles Castelletto (transféré au Qatar). Et sa seule recrue dans ce secteur crucial, Uros Radakovic, est déjà sur le départ tant sa préparation a été calamiteuse.

Southampton réserve sa réponse

Il y a urgence à recruter en défense centrale pour les Canaris. Et selon L’Equipe, la direction nantaise cible Armel Bella-Kotchap (23 ans). Né à Paris mais de nationalité allemande, ce joueur formé à Bochum et passé par le PSV Eindhoven puis Southampton a été international dans toutes les catégories de jeunes et compte également deux caps avec la Mannschaft. Un gros potentiel, donc, qui n’est pas parvenu à trouver sa place chez les Saints. Le FC Nantes aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat. La concurrence serait relevée et ce même si les dernières saisons du joueur ont été marquées par un temps de jeu limité, avec seulement cinq matchs disputés la saison passée, principalement en raison d’une blessure contractée lors de son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Des soucis physiques qui ne freinent pas les ardeurs du FCN puisque les discussions se poursuivent activement. Southampton devrait rapidement donner sa réponse. Bella-Kotchap n’était pas dans le groupe convoqué par Will Still pour les deux premiers matches de la saison des Saints, remportés face à Wrexham et Northampton. Faut-il y voir un signe ?