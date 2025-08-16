Majorque – FC Barcelone : feu vert pour une recrue, mais pas pour Rashford !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : la piste Bella-Kotchap se précise

FC Nantes Mercato : la piste Bella-Kotchap se précise
Laurent Hess
16 août 2025

Le FC Nantes lorgne Armel Bella-Kotchap, le joueur de Southampton, pour renforcer sa défense.

Alors que la première journée de championnat se profile, avec un énorme choc face au PSG dimanche soir, le FC Nantes présente peu de certitudes au niveau défensif. Il a perdu ses trois centraux de la saison dernière, Nicolas Pallois (fin de contrat, parti à Reims), Nathan Zézé (vendu en Arabie saoudite) et Jean-Charles Castelletto (transféré au Qatar). Et sa seule recrue dans ce secteur crucial, Uros Radakovic, est déjà sur le départ tant sa préparation a été calamiteuse.

Southampton réserve sa réponse

Il y a urgence à recruter en défense centrale pour les Canaris. Et selon L’Equipe, la direction nantaise cible Armel Bella-Kotchap (23 ans). Né à Paris mais de nationalité allemande, ce joueur formé à Bochum et passé par le PSV Eindhoven puis Southampton a été international dans toutes les catégories de jeunes et compte également deux caps avec la Mannschaft. Un gros potentiel, donc, qui n’est pas parvenu à trouver sa place chez les Saints. Le FC Nantes aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat. La concurrence serait relevée et ce même si les dernières saisons du joueur ont été marquées par un temps de jeu limité, avec seulement cinq matchs disputés la saison passée, principalement en raison d’une blessure contractée lors de son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Des soucis physiques qui ne freinent pas les ardeurs du FCN puisque les discussions se poursuivent activement. Southampton devrait rapidement donner sa réponse. Bella-Kotchap n’était pas dans le groupe convoqué par Will Still pour les deux premiers matches de la saison des Saints, remportés face à Wrexham et Northampton. Faut-il y voir un signe ?

FC NantesMercatoPremier League
#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet