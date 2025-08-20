Longoria brise le silence : « Une bagarre inouïe, au-delà des limites » (vidéo)
Pablo Longoria a pris la parole pour réagir à l’altercation Rabiot–Rowe. Le président de l’OM décrit une scène sans précédent dans sa carrière.
Ses mots sont clairs :
« Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites. »
« Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Mehdi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire. »
« Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde du football. »