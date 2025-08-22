ASSE : Horneland reçoit une excellente nouvelle avant Boulogne

À l’approche du déplacement des Verts sur la pelouse de Boulogne (samedi, 20h), une bonne nouvelle est tombée pour l’entraîneur de l’ASSE Erik Horneland.

Si Eirik Horneland pourra compter sur un groupe dense pour le déplacement à Boulogne, l’ASSE pourra aborder ce match avec son lot de confiance… puisque l’histoire récente entre les deux clubs joue clairement en faveur des Stéphanois.

Si Boulogne garde un souvenir fort de son unique saison en Ligue 1 en 2009-2010 en venant s’imposer dans le Chaudron (0-1), lors de la 3e journée, et ce malgré une infériorité numérique durant les vingt dernières minutes, l’ASSE a depuis repris la main dans les confrontations.

En quatre confrontations disputées au stade de la Libération, toutes compétitions confondues, les Boulonnais ne sont jamais parvenus à s’imposer ! Pour Horneland, cette statistique arrive à point nommé. Dans un calendrier chargé, savoir que son équipe n’a jamais perdu au stade de la Libération face à Boulogne constitue un atout psychologique non négligeable. Les Verts veulent en profiter pour maintenir une dynamique positive et éviter toute mauvaise surprise avant la première trêve de la saison.