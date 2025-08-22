PSG – Angers : un absent de marque dans le groupe parisien

Le PSG vient de dévoiler son groupe de 21 joueurs convoqués par Luis Enrique pour affronter le SCO d’Angers.

Pour la première de la saison au Parc des Princes, le PSG devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia, grand absent de la liste. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, il ne s’agirait que d’une simple gêne musculaire. À noter la présence de João Neves, de retour de suspension, ainsi que celle du néo-professionnel Noham Kamara.