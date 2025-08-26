OL Mercato : un autre titulaire que Fofana sur le départ avant l’OM ! 
ASSE Mercato : entre le RC Lens et le Stade Rennais, un club a a pris la pole pour Stassin 

Lucas Stassin en action lors de Boulogne-ASSE samedi dernier.
Bastien Aubert
26 août 2025

Alors que le Stade Rennais s’active pour trouver un avant-centre avant la clôture du mercato, tous les regards se tournent vers l’AS Saint-Étienne. Le nom de Lucas Stassin est sur toutes les lèvres en Bretagne, où Habib Beye le tient en haute estime.

🟧 Piste crédible

Le mercato entre dans sa dernière ligne droite et le Stade Rennais, en quête urgente d’un attaquant depuis le départ de Kalimuendo en Angleterre, multiplie les pistes. Après l’échec Lepaul, bloqué par Angers malgré une offre supérieure à 12 M€, et le dossier Harder, envolé vers l’AC Milan, le SRFC a décidé de frapper à la porte de l’ASSE. La cible ? Lucas Stassin, révélation stéphanoise de la saison dernière avec ses 12 buts et 5 passes décisives en Ligue 1.

Mais cette offensive bretonne n’a pas encore abouti. Car du côté de l’AS Saint-Étienne, Foot Mercato assure que la réponse a été immédiate et ferme : non. Recruté pour environ 10 M€ à l’été 2024, le buteur belge de 21 ans représente bien plus qu’un simple joueur de l’effectif. Il est l’une des pierres angulaires du projet de reconstruction des Verts, qui veulent retrouver la Ligue 1 la saison prochaine.

Puissant, mobile et doté d’un vrai sens du but, le Belge a convaincu dès sa première saison et suscite aussi la convoitise du RC Lens. Mais FM ajoute qu’Habib Beye est très déterminé à faire signer Stassin au Stade Rennais et n’en démordra pas. Une chose est sûre : si le SRFC continue de pousser, l’ASSE ne cédera qu’en cas d’offre avoisinant les 22 millions d’euros.

