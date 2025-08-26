OM Mercato : coup de théâtre pour Dani Ceballos (Real Madrid), une autre piste activée !

L’OM serait sur le point de laisser tomber la piste Dani Ceballos (Real Madrid) et ciblerait un ancien milieu de Ligue 1…

Ces dernières heures, Dani Ceballos semblait se rapprocher de l’OM. Convoité par le club phocéen en cette fin de Mercato, le milieu de terrain espagnol semblait tellement proche de quitter le Real Madrid que le club merengue avait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Kees Smit, le jeune milieu prometteur de l’AZ Alkmaar, âgé de seulement 19 ans et lié à l’OM cet été.

L’OM foncerait sur Florentino Luis

Sauf que ce mardi après-midi, Fabrizio Romano annonce que l’OM est loin d’un accord avec le Real pour Ceballos, et que la situation incite le club phocéen à activer une autre piste. Elle mène à Florentino Luis, le jeune milieu portugais de Benfica. L’OM discuterait d’un prêt avec option d’achat pour le joueur passé par l’AS Monaco. Les dirigeants olympiens jugeraient excessive la somme de 15 millions d’euros demandée par le Real Madrid pour lâcher Ceballos. A suivre…