ASSE Mercato : gros malaise autour du dossier Batubinsika !

Dylan Batubinsika, poussé vers la sortie par l’ASSE, pensait avoir trouvé un point de chute en Turquie. Mais les négociations avec Kocaelispor traînent en longueur, provoquant des tensions entre toutes les parties.

Dylan Batubinsika n’a pas laissé un souvenir impérissable du côté de Geoffroy-Guichard la saison dernière en Ligue 1. Au sein d’une arrière-garde stéphanoise en grande difficulté, l’international congolais n’a pas su s’imposer comme le patron attendu. Relégué dans la hiérarchie, il n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le 5 juin, lors d’un match de qualification à la CAN face au Mali (0-1).

Désireux de relancer sa carrière, l’ancien du Maccabi Haïfa s’est montré ouvert à un départ. Après avoir été évoqué du côté du Panathinaïkos en début de mercato, Foot Mercato affirme que c’est finalement Kocaelispor, actuel 17e de Süper Lig, qui s’est manifesté concrètement. Des discussions ont été entamées et Batubinsika aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le club turc.

L’ASSE joue aussi la montre pour Batubinsika

Problème : l’ASSE ne semble pas pressée de conclure. D’après Sébastien Denis, les dirigeants stéphanois temporisent et font traîner les négociations, sans doute pour obtenir de meilleures conditions financières. Une attitude qui commence sérieusement à agacer le club turc, lequel a déjà activé d’autres pistes défensives en cas d’échec de l’opération.

Batubinsika, lui, s’impatiente. À 28 ans, il a besoin de retrouver du rythme et du temps de jeu, surtout après une saison marquée par les critiques et les doutes. Son avenir est donc suspendu aux tractations entre les deux clubs.

« Pour l’instant, le dossier Batubinsika reste ouvert, mais il illustre une nouvelle fois les difficultés de l’ASSE à gérer son mercato dans le sens des départs. Saint-Étienne veut dégraisser son effectif, mais chaque dossier prend du temps, et cela pourrait finir par bloquer des départs pourtant nécessaires. »