ASSE Mercato : un club inattendu de L1 prêt à régler le cas Stassin !

Alors que le Stade Rennais tente de trouver son buteur, Lucas Stassin (ASSE, 20 ans) reste dans le viseur… mais son départ ne se fera pas à n’importe quel prix. C’est là où Angers intervient…

🟥 Rumeur

Le Stade Rennais cherche buteur désespérément. Selon Ouest-France, le club breton a connu un échec sur la piste Conrad Harder et s’est tourné vers Esteban Lepaul, piste désormais la plus avancée. Mais Lucas Stassin reste un joueur qui plaît beaucoup à Habib Beye, notamment pour sa capacité à s’adapter à la Ligue 1 et à offrir une alternative offensive déjà éprouvée. Avec 12 buts et 5 passes décisives la saison dernière, le Belge a prouvé qu’il pouvait être performant à haut niveau.

Cependant, l’ASSE ne compte pas brader son attaquant. Selon Mohamed Toubache-Ter, Stassin ne partira pas pour moins de 22 millions d’euros. Ce montant, jugé trop élevé par Rennes, pourrait compliquer les négociations et laisser la place à Lepaul pour renforcer l’attaque rennaise.

Pour l’instant, Stassin reste au cœur du projet de l’ASSE et d’Eirik Horneland, qui souhaite garder son attaquant clé malgré l’intérêt extérieur. Mais avec la fin du mercato qui approche, le feuilleton est loin d’être terminé et les Verts pourraient bien être sollicités par un club enfin capable de mettre le prix.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le dossier Stassin restera compliqué jusqu’au bout pour les dirigeants de l’ASSE, qui ont fixé la barre haut pour éviter un départ cet été. Tant que la concurrence ne s’opèrera qu’en France, les Verts devraient être tranquilles à moins qu’une offre folle voit le jour d’ici à dimanche… »