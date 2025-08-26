ASSE : Bernaeur de retour, c’est chaud pour Stassin, Old et Miladinovic au Mercato !

Alors que Maxime Bernauer a fait son retour à l’entraînement ce mardi, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont pris des positions tranchées au sujet de l’avenir de Lucas Stassin et d’Igor Miladinovic.

Quel avenir pour Lucas Stassin ? Pisté par le RC Lens et le Stade Rennais en cette fin de mercato, l’attaquant belge de l’ASSE sera courtisé jusqu’à lundi soir prochain. Avec une position forte des dirigeants stéphanois : Foot Mercato assure qu’ils considèrent qu’il n’est pas à vendre. Même pour 22 millions d’euros. « Reste à savoir si une offre folle de dernière minute, de Rennes ou d’ailleurs pourrait les faire fléchir », précise toutefois Sébasrien Denis.

Pour Igor Miladinovic et Ben Old, le board stéphanois sera moins regardant. D’après Peuple Vert, l’ailier néo-zélandais pourrait être prêté cet été pour gratter du temps de jeu ailleurs tandis que le milieu serbe pourrait aussi quitter temporairement le Forez. « C’est en tout cas la volonté de la direction à l’heure où l’on se parle », précise PV.

Pendant ce temps, Eirik Horneland a enregistré une bonne nouvelle avec le retour de Maximer Bernauer à l’entraînement. Si les nouvelles sont bonnes, le défenseur central pourrait postuler à une place dans le groupe pour la réception de Grenoble (samedi, 20h).