OM Mercato : OM Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Dani Ceballos !

C’est un énorme coup en passe d’être bouclé par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le transfert de Dani Ceballos.

Le milieu de terrain espagnol, qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso cette saison, va prendre la direction de la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci serait fixée autour de 15 millions d’euros, un montant jugé accessible par la direction olympienne au regard du talent et de l’expérience du joueur.

Ceballos a tout du renfort idéal pour De Zerbi

À 29 ans, Ceballos a tout du renfort idéal pour Roberto De Zerbi : capable de jouer en relayeur comme en meneur de jeu, doté d’une vision et d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, l’international espagnol viendrait apporter créativité et maîtrise au milieu marseillais, souvent pointé du doigt pour son manque de régularité.

Pour l’OM, c’est un dossier mené tambour battant depuis plusieurs semaines. Si la concurrence étrangère a longtemps existé, le club phocéen a su convaincre Ceballos avec un rôle central dans le projet et la perspective de retrouver une place forte en Europe.