OM : Rabiot dans la liste des Bleus, les mots forts de Deschamps

Dans la tourmente à l’OM, Adrien Rabiot fait bien partie de la liste de l’équipe de France pour son rassemblement de septembre.

A quelques jours de la fin du Mercato, l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM reste incertain après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Mais le milieu de terrain, dans le viseur de Tottenham et Milan, peut compter sur le soutien de Didier Deschamps. Le milieu international de 30 ans (53 sélections, 6 buts), toujours à l’Olympique de Marseille, figure bien dans la liste des joueurs retenus par le sélectionneur pour affronter l’Ukraine le 5 septembre à Wroclaw (Pologne), puis l’Islande le 9 au Parc des Princes, lors des qualifications à la Coupe du monde 2026.

« Je tiens à Adrien », a glissé Deschamps

« J’ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien, je ne suis pas entré dans les détails, il a fait sa préparation, son premier match, il s’est passé ce qui s’est passé… Évidemment, ce n’est pas une situation facile pour lui, a expliqué Deschamps. Je ne sais pas ce qui va se passer d’ici à lundi (jour de clôture du mercato) quand il nous rejoindra, mais lundi sa situation sera claire. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer, avec l’ampleur médiatique. Je tiens à Adrien par rapport à ce qu’il est, ce qu’il a fait avec nous, ce qu’il est encore capable de nous apporter. C’est toujours bien qu’il puisse être avec nous. »