Real Madrid, OM Mercato : Dani Ceballos en pleine volte face ?

Le Mercato s’emballe vraiment à l’OM. Où l’arrivée de Dani Ceballos aurait désormais du plomb dans l’aile…

Selon RMC, ce mercredi matin, Dani Ceballos devrait rejoindre l’OM. Le milieu de terrain espagnol, qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid cette saison, va prendre la direction de la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci serait fixée autour de 15 millions d’euros, un montant jugé accessible par la direction olympienne au regard du talent et de l’expérience du joueur.

Il voudrait gagner sa place au Real

À 29 ans, Ceballos a tout du renfort idéal pour Roberto De Zerbi : capable de jouer en relayeur comme en meneur de jeu, doté d’une vision et d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, l’international espagnol viendrait apporter créativité et maîtrise au milieu marseillais, souvent pointé du doigt pour son manque de régularité. Cette arrivée devrait en cacher une autre puisque l’OM et Bournemouth auraient trouvé un accord pour la venue d’Hamed Traoré, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Sauf que AS annonce un retournement de situation dans le dossier Ceballos. Le joueur, qui poussait pour venir à l’OM, aurait finalement revue sa copie. Il freinerait des quatre fers et souhaiterait rester au Real afin de gagner sa place. Le feuilleton continue !