FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?
PSG : une légende du FC Barcelone milite pour Ousmane Dembélé Ballon d’Or !

PSG : une légende du FC Barcelone milite pour Ousmane Dembélé Ballon d&rsquo;Or !
Laurent Hess
27 août 2025

Selon Sergio Busquets, Ousmane Dembélé mériterait d’obtenir le Ballon d’Or 2025.

Qui va remporter le prochain Ballon d’Or ? On le saura dans mois d’un mois maintenant puisque la cérémonie est programmée au 22 septembre. Ousmane Dembélé fait figure de favori, tout comme Lamine Yamal, avec Raphinha, autre joueur du FC Barcelone, comme principal outsider.

Busquets : «  J’espère qu’Ousmane Dembélé remportera le Ballon d’Or »

Et en conférence de presse ce mercredi, Sergio Busquets, l’ancien milieu et capitaine du Barça, a pris fait et cause pour le Français. « J’espère qu’Ousmane Dembélé remportera le Ballon d’Or, a-t-il soutenu. Il a été bien meilleur que les autres cette année, et plus régulier. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent, mais je ne sais pas ce que ceux qui votent décideront. Que le meilleur gagne. » Des propos assez surprenants compte tenu de l’attachement de Busquets au Barça. Mais n’oublions pas qu’il avait joué avec Dembélé au sein du club blaugrana. Ceci explique sans doute cela…

#A la une#DÉCLARATIONS

