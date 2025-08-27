OM Mercato : Longoria et Benatia sifflent la fin du feuilleton Dani Ceballos !

C’est décidé, le milieu de terrain du Real Madrid ne viendra pas à l’OM…

Selon RMC, ce mercredi matin, Dani Ceballos devait rejoindre l’OM. Le milieu de terrain espagnol, qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid cette saison, devait prendre la direction de la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci était fixée autour de 15 millions d’euros, un montant jugé accessible par la direction olympienne au regard du talent et de l’expérience du joueur.

Il voudrait gagner sa place au Real

Mais AS annonçait il y a quelques heures un retournement de situation dans le dossier. Le joueur, qui poussait pour venir à l’OM, aurait finalement revue sa copie. Il freinerait des quatre fers et souhaiterait rester au Real afin de gagner sa place. Une info confirmée par RMC, qui précise que l’OM a décidé de mettre un terme à la piste. « Soucieux de rapidement boucler le dossier Ceballos, l’OM n’a visiblement pas apprécié la volonté du joueur de le faire patienter. L’OM est finalement sorti du dossier Ceballos après la demande de réflexion du joueur. » Fin du feuilleton, donc, à priori…