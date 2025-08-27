FC Nantes : grande nouvelle pour Louis Leroux !
Laurent Hess
27 août 2025
Révélation du FC Nantes la saison passée, Louis Leroux est récompensé…
Près d’un an après ses premières minutes en Ligue 1, Louis Leroux accueille une super nouvelle ce mercredi : le milieu des Cana ris est en effet appelé par Gérald Baticle, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour le match de qualification à l’Euro 2027 contre le Luxembourg vendredi 5 septembre et le match amical contre la Serbie lundi 8 septembre, tous deux tenus à Lorient.
Leroux pour la première fois chez les Bleuets
Une grande première pour Leroux, qui retrouvera à Clairefontaine l’ex Canari désormais à Neom (Arabie saoudite) Nathan Zézé, lui aussi appelé. Louis Leroux avait été élu 3e meilleur joueur du tournoi Maurice-Revello réussi en juin à Toulon avec les U20.