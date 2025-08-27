FC Nantes : grande nouvelle pour Louis Leroux !

Révélation du FC Nantes la saison passée, Louis Leroux est récompensé…

Près d’un an après ses premières minutes en Ligue 1, Louis Leroux accueille une super nouvelle ce mercredi : le milieu des Cana ris est en effet appelé par Gérald Baticle, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour le match de qualification à l’Euro 2027 contre le Luxembourg vendredi 5 septembre et le match amical contre la Serbie lundi 8 septembre, tous deux tenus à Lorient.

Leroux pour la première fois chez les Bleuets

Une grande première pour Leroux, qui retrouvera à Clairefontaine l’ex Canari désormais à Neom (Arabie saoudite) Nathan Zézé, lui aussi appelé. Louis Leroux avait été élu 3e meilleur joueur du tournoi Maurice-Revello réussi en juin à Toulon avec les U20.