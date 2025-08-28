OM Mercato : Traoré est arrivé à Marseille et pousse Maupay au départ !
Real Madrid Mercato : une recrue star de l’été déjà sur le départ ?

Trent Alexander-Arnold lors de sa présentation comme nouveau joueur du Real Madrid.
Bastien Aubert
28 août 2025

Arrivé comme l’une des attractions majeures du mercato estival, Trent Alexander-Arnold vit un atterrissage compliqué au Real Madrid. Alors que le club madrilène affichait ses ambitions dès la présentation officielle de l’international anglais, la situation s’est vite tendue. Premier choc : les titularisations en Liga n’ont pas été pour lui. La pression monte, la concurrence s’aiguise… Et déjà, dans l’ombre, Manchester City s’apprête à bondir sur l’opportunité.

Un début complexe pour Alexander-Arnold à Madrid

Recrue phare de l’été, Alexander-Arnold débarquait libre avec un contrat en or et un statut de cadre pressenti, mais l’adaptation en Liga n’a rien d’un long fleuve tranquille. Les premiers matchs du champion d’Europe avec Liverpool n’ont pas offert le ticket direct pour le onze de départ tant espéré. Selon l’analyse interne, son acclimatation aussi bien sur le terrain qu’en dehors demande encore du temps. De quoi perturber l’assurance de la nouvelle star anglaise, déjà confrontée à une pression surdimensionnée dans la capitale espagnole.

Carvajal, un concurrent coriace

Face à lui, Dani Carvajal n’a laissé aucun espace. Fidèle au Real depuis plus d’une décennie, l’Espagnol reste sur le pont, aligné lors des deux premières journées de championnat. Son expérience, son tempérament et son attachement à la maison blanche en font le rival le plus dur qui soit pour l’ancien de Liverpool. Récemment, Carvajal a montré qu’il ne compte pas céder son couloir, brouillant un peu plus la position d’Alexander-Arnold dans la hiérarchie.

Manchester City prêt à bondir au mercato

Ce climat d’incertitude n’est pas passé inaperçu du côté de l’Angleterre. Les dirigeants de Manchester City, scrutant le moindre grain de sable dans le projet madrilène, envisagent de profiter du trouble hivernal. Pep Guardiola affectionne depuis longtemps le profil d’Alexander-Arnold et verrait d’un très bon œil son retour en Premier League dès janvier. Si la situation ne se décante pas rapidement, une offensive concrète sur le marché des transferts hivernal pourrait bousculer les plans du Real.

Le plan de Xabi Alonso pour Alexander-Arnold

Pour tenter de calmer le jeu, Xabi Alonso, nouvel entraîneur du Real, multiplie les signaux d’apaisement. Il souhaite construire sur la durée avec Alexander-Arnold, quitte à instaurer une concurrence assumée avec Carvajal sur l’aile droite. Alonso juge que l’ancien Red a tout pour s’imposer, même si la greffe prendra forcément du temps tant les attentes sont élevées au sein d’un groupe programmé pour la gagne en Espagne comme en Europe.

Une situation qui intrigue l’Europe

Cette montée de tension autour du poste d’arrière droit intrigue à travers le continent. La perspective de recruter un joueur de la trempe d’Alexander-Arnold, déjà perturbé par la rivalité interne, aiguise l’appétit de plusieurs géants. Tandis que Madrid scrute avec anxiété chaque prestation, City reste en embuscade, prêt à profiter de la moindre ouverture pour frapper fort au mercato et bouleverser à nouveau la hiérarchie européenne.

MercatoReal Madrid
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

