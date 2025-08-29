OM Mercato : Xabi Alonso (Real Madrid) livre les raisons de la volte face de Dani Ceballos

Dani Ceballos ne viendra pas à l’OM. Xabi Alonso a expliqué pourquoi.

Dani Ceballos devait rejoindre l’OM. Le milieu de terrain espagnol devait prendre la direction de la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci était fixée autour de 15 millions d’euros, un montant jugé accessible par la direction olympienne au regard du talent et de l’expérience du joueur.

Xabi Alonso a convaincu Ceballos de rester au Real

Mais alors que le joueur poussait pour venir à l’OM, il a finalement freiner des quatre fers et la direction du club phocéen a pis un terme à la piste. Ce vendredi, en conférence de presse, Xabi Alonso est revenu sur ce feuilleton. « Je lui ai parlé et ça s’est résolu comme ça. C’est lui qui vous livrera les détails, pas moi », a expliqué le Basque. Qui a donc encouragé le milieu de terrain à rester à Madrid, alors que les médias espagnols affirmaient qu’il n’entrait plus dans ses plans…