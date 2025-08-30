Le FC Nantes a encore été attaqué sur Matthis Abline. Mais Waldemar Kita n’entend toujours pas vendre son jeune attaquant.

À trois jours de la fin du Mercato, Matthis Abline est toujours Nantais, tout comme Mostafa Mohamed, mais l’international Espoir reste dans le viseur de Wolverhampton (Angleterre) et l’Égyptien dans celui du Panathinaïkos (Grèce). Si le Pana n’a toujours pas formulé d’offre pour Mohamed, alors que la direction nantaise a fixé la barre de négociations à dix millions d’euros, les Wolves sont quant à eux passés à l’attaque pour Abline.

Wolverhampton a proposé 30 M€ pour Abline

Selon L’Equipe, le club de Premier League a proposé 30 M€ au FC Nantes. Une offre repoussée par la direction du FCN. Waldemar Kita aurait fixé la barre à 40 M€ pour accepter d’ouvrir la porte à Abline dès cet été. Une situation de flou évoquée par Luis Castro en conférence de presse. « Quand je signe ici, je connais la situation française et pas seulement du club, a confié le Portugais. On a besoin d’un équilibre financier. Jamais vous ne m’entendrez expliquer une situation par le départ d’un joueur. »