Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Voici les compos officielles du match entre le Real Madrid et le RCD Majorque pour la 3e journée de Liga.

Ce samedi, le Real Madrid reçoit Majorque pour la 3e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Xabi Alonso et Jagoba Arrasate. Coup d’envoi à 21h30 au stade Santiago-Bernabéu.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Militão, Carreras – Güler, Tchouaméni, Valverde (cap) – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Majorque : Roman – Morey, Valjent, Raillo (cap), Kumbulla, Lato – Darder, Morlanes, Torre – Joseph, Muriqi.