Tout est en ordre pour que Randal Kolo Muani soit prêté par le PSG à Tottenham.

Randal Kolo Muani va bien quitter le Paris Saint-Germain. Un accord a été trouvé avec Tottenham pour un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire. Le PSG valide ainsi la proposition des Spurs, tandis que le joueur, en quête d’un nouveau souffle, avait clairement affiché sa volonté de rejoindre Londres.

Kolo Muani a réussi sa visite médicale

Le dernier obstacle vient d’être levé puisque selon RMC, l’ancien nantais a passé sans souci sa visite médicale. Les formalités administratives sont en ours de finalisation. Il y a quelques jours, la Juventus Turin semblait tenir la corde. Des discussions avancées avaient eu lieu entre les Bianconeri et Paris, avec l’idée d’un prêt payant. Mais les négociations se sont heurtées à des divergences financières et contractuelles, poussant la Vieille Dame à se retirer.