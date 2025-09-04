FC Barcelone : Flick enrage après ses joueurs, le vestiaire prêt à imploser !
FC Barcelone : Flick enrage après ses joueurs, le vestiaire prêt à imploser !

Hansi Flick (FC Barcelone)
Bastien Aubert
4 septembre 2025

Le FC Barcelone a été accroché sur le terrain du Rayo Vallecano (1-1), au terme d’une rencontre disputée sans VAR, sur une pelouse dégradée. Mais pour Hansi Flick, ce contexte difficile n’explique pas tout : l’entraîneur n’a pas mâché ses mots en réaction à la performance de ses joueurs, pointant un manque d’attitude et une accumulation d’erreurs.

Un match nul qui ne passe pas pour Flick

Dans un affrontement où chaque détail comptait, le Barça n’a pas trouvé la solution pour forcer la décision face à un Rayo combatif. À l’issue d’un nul frustrant, Flick n’a pas tardé à exprimer sa déception. “Nous avons fait trop d’erreurs et manqué d’intensité”, a-t-il rapidement souligné, validant ainsi le constat déjà dressé par Lamine Yamal sur la pelouse.

Le technicien allemand a insisté sur la dimension collective du problème, particulièrement en première période, où les Blaugranas auraient pu (et dû) se mettre à l’abri. “Nous avons perdu trop de ballons, dans un contexte où chaque perte pouvait se payer cash. Même si jouer ici reste toujours complexe, il faut afficher un tout autre visage.” Pour Flick, ce point arraché est plus un avertissement qu’un soulagement et invite à un sursaut dès la reprise.

« Trop d’erreurs » et manque d’intensité selon le coach


Hansi Flick a poussé une énorme soufflante après le match nul entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano dimanche en Liga (1-1). « Les egos tuent le succès », a-t-il lancé en substance. Selon Sport, cette prise de position verbale traduit un malaise dans le vestiaire blaugrana, où certaines attitudes seraient inacceptables. Le diagnostic est sans détour : passivité, imprécisions, gestion insuffisante sous la pression adverse. Flick a dressé une liste claire des carences remarquées :

  • Multiplication des pertes de balle dans l’entrejeu
  • Manque de mobilité et d’engagement dans le pressing
  • Difficultés à imposer le jeu face à une équipe aussi active que le Rayo

“Nous devons apprendre à mieux gérer le ballon quand l’adversaire nous bouscule”, a insisté Flick, rappelant l’importance d’effacer les ego pour retrouver un collectif soudé. Cette exigence, il l’a d’ailleurs rappelée à ses troupes dans le vestiaire, juste avant que la majorité d’entre elles ne partent en sélection pour la trêve.

Les louanges au Rayo Vallecano, un adversaire « fantastique »

Si les critiques envers ses propres joueurs ont été fermes, Flick n’a pas oublié de saluer le travail de l’équipe d’en face. “Le Rayo a joué de façon fantastique”, concède-t-il, mettant en avant la capacité de ses adversaires à gêner la construction catalane et à maintenir une pression constante.

L’entraîneur du Barça a également souligné le travail remarquable de Iñigo sur le banc du Rayo. Il était déjà revenu sur son excellente gestion du groupe, à l’image de la solidité déployée par cette formation madrilène. Le départ d’Iñigo Martinez, récemment officialisé, continue d’alimenter quelques débats sur les enjeux défensifs du Barça depuis son transfert.

Pour les Catalans, ce résultat n’est pas une simple péripétie. Il invite à une remise en question rapide, avant de retrouver la Liga après la trêve internationale. Flick martèle l’urgence d’une remobilisation, essentielle si les ambitions barcelonaises veulent être à la hauteur tout au long de la saison.

