Barça : le vestiaire explose, la guerre des egos fait trembler Flick !

Au Barça, les victoires se jouent désormais autant dans les coulisses que sur la pelouse. Et en ce début de saison, le vestiaire blaugrana vit sous haute tension. Entre rancunes personnelles, silences glacials et rivalités affichées, Hansi Flick gère un groupe au bord de l’implosion.

Raphinha vs Ter Stegen : le clash qui divise

Le torchon brûle entre Raphinha et Marc-André ter Stegen. Le Brésilien n’en peut plus d’un gardien qu’il accuse d’être plus préoccupé par son image que par le collectif. L’affaire du brassard a été la goutte de trop : depuis, les deux hommes se regardent en chiens de faïence. Pour beaucoup, leur relation est désormais irréparable.

Gavi et Fermín Lopez : silence pesant au milieu

Dans l’entrejeu, ce n’est pas mieux. Gavi et Fermín Lopez, censés incarner l’avenir du club, ne s’adressent quasiment plus la parole. Pas de clash ouvert, mais un froid qui se ressent jusque sur le terrain. Résultat : le milieu barcelonais perd en fluidité, et le staff s’inquiète.

Flick dans la tempête

Hansi Flick tente de calmer les esprits, mais son message passe mal. Ses appels à l’unité reçoivent des réactions glaciales, et certains cadres n’hésitent plus à le défier. L’entraîneur allemand sait que si ces tensions persistent, ses ambitions européennes pourraient s’écrouler avant même l’hiver.

👉 Le Barça joue gros : soit l’équipe resserre les rangs et retrouve un vrai collectif, soit la saison vire au cauchemar. Le vestiaire blaugrana est une bombe à retardement.