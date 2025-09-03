ASSE : Kilmer Sports va faire entrer les supporters dans le capital du club !

Kilmer Sports a validé l’entrée de l’association Socios Verts dans le capital du club. Pour cela, les supporters doivent réunir une certaine somme d’ici le 12 septembre.

Cela fait des années que les supporters de clubs historiques en France réclament une entrée dans le capital de leur club. C’est le cas dans de nombreux clubs espagnols et allemands mais, dans l’Hexagone, cela reste à la marge. Guingamp et Bastia ont initié le mouvement. Selon L’Equipe, l’AS Saint-Etienne devrait être le suivant.

Les supporters auront un représentant à l’assemblée générale du club !

Le quotidien sportif annonce que Kilmer Sports a validé une demande de l’association Socios Verts pour acheter des actions. En l’occurrence 10.000, soit celles qui appartenaient à l’ancien dirigeant Vincent Tong-Cuong. Pour cela, l’association doit réunir la somme de 120.000€ d’ici le 12 septembre. Ce qui devrait être fait puisque, jusqu’à présent, Socios Verts a récolté 110.000€.

Avec ses 10.000 actions, l’association ne pèsera que 0,1% du capital du club. Le gros avantage sera qu’elle aura un représentant à l’assemblée générale de l’ASSE. La direction ne pourra donc plus rien cacher aux supporters…