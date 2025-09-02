Le rideau est tombé sur le mercato estival, mais l’ASSE, dopée par des ambitions nouvelles et la règle du joker, garde les yeux rivés sur Enzo Bardeli. Selon Peuple Vert, le milieu de Dunkerque, révélation du début de saison en Ligue 2, pourrait encore débarquer dans le Forez, alors que les dernières offensives stéphanoises n’ont pas suffi à refermer définitivement le dossier. Le suspense reste entier dans ce mercato parallèle où tout peut basculer.

Enzo Bardeli, le milieu qui séduit

À 24 ans, Enzo Bardeli s’est imposé comme l’un des milieux les plus fiables du championnat. Son parcours récent l’illustre :

⁃ 77 matchs en Ligue 2 sur deux saisons

⁃ 10 buts et 10 passes décisives

⁃ Début de saison 25/26 canon : 2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs, 100% des rencontres disputées

⁃ Participation à 57% des buts dunkerquois cette saison

Sa progression est visible jusque dans sa valeur marchande, désormais estimée à 3,5 M€ (contre 200 000€ il y a trois ans). Véritable métronome au milieu, Bardeli séduit par sa régularité, son volume de jeu et sa capacité à peser dans les zones décisives. Pas étonnant que les performances récentes d’Enzo Bardeli et l’intérêt de l’ASSE soient de plus en plus scrutés dans le paysage du football français.

Pourquoi l’ASSE n’a pas abandonné le dossier

Malgré un mercato très animé et des issues parfois incertaines jusqu’à la dernière minute, les dirigeants ne ferment pas la porte à un renfort majeur avant la trêve internationale. Grâce à la règle du joker, qui autorise le recrutement d’un joueur français en dehors de la fenêtre classique, l’ASSE conserve une option stratégique, alors que chaque détail compte dans la course à la montée.

Les ambitions sont claires : muscler l’entrejeu pour porter le projet de remontée en Ligue 1. La venue d’un profil aussi complet que Bardeli apporterait du liant et un “plus” indéniable à l’équipe, tout en envoyant un signal fort aux concurrents sur le marché. Le projet de transfert d’Enzo Bardeli vers Saint-Étienne via la règle du joker reste donc plus que jamais vivace en coulisses.

La position d’Enzo Bardeli et de Dunkerque

Côté joueur, l’intérêt d’un départ vers l’ASSE est indéniable. Bardeli se dit attiré par la stature du club et ses ambitions élevées, mais il affiche une loyauté sans faille envers Dunkerque, le club qui lui a permis de s’exprimer après sa formation au LOSC. À ce stade, pas question pour lui de forcer un transfert ou d’aller au bras de fer.

Son contrat court jusqu’en juin 2026 et Dunkerque aimerait prolonger l’aventure, espérant conserver son maestro au moins une saison de plus. Mais le contexte reste mouvant : on sait que la possible sortie d’Enzo Bardeli de Dunkerque cet été nourrit bien des discussions en interne. Rares sont les clubs de Ligue 2 capables de résister à l’appel d’un transfert significatif, tant sportivement que financièrement.

Ambitions et suspense autour du mercato parallèle

L’opération Bardeli aurait valeur de symbole pour la nouvelle direction, portée par Kilmer Sports Ventures. Concrétiser ce dernier coup via la règle du joker représenterait une démonstration de force et d’ambition pour la suite de la saison. L’impact potentiel est évident : renforcer le cœur du jeu, dynamiser le collectif et affirmer que l’ASSE vise la remontée sans calculs.

Le suspense reste total. Bardeli découvrira-t-il bientôt Geoffroy-Guichard, ou Dunkerque parviendra-t-il à retenir son maître à jouer au prix d’une prolongation ? Les prochaines semaines pourraient être décisives, alors que les acteurs du dossier avancent avec prudence, entre respect des équilibres et envie d’écrire une nouvelle page. Tout reste ouvert, et les supporters guettent la moindre évolution. À suivre…