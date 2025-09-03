Le défenseur de l’ASSE Maxime Bernauer a connu sa première titularisation de la saison, contre Grenoble (1-1), à un poste inhabituel d’arrière gauche. Ce qui ne l’a pas déstabilisé outre mesure.

Soirée contrastée, samedi, pour Maxime Bernauer. Le défenseur de l’ASSE a disputé son premier match de la saison à cause d’une blessure contractée durant la préparation qui lui a fait manquer les trois premières journées. Hélas, les Verts n’ont pas réussi à s’imposer à Geoffroy-Guichard contre Grenoble (1-1). Et en prime, le défenseur a évolué à un poste inhabituel de latéral gauche. Mais il avait été évidemment prévenu en amont et, dans l’épisode d’Inside Match Week que le club vient de dévoiler, il a expliqué s’accommoder de ce repositionnement.

« Je vais m’adapter en fonction de mes qualités »

« Je n’ai jamais joué à gauche, sauf une mi-temps, un jour, pour dépanner après que l’équipe ait pris un carton rouge, a-t-il déclaré à une journaliste du club à la sortie d’une séance d’entraînement. Je suis impatient de démarrer ce match-là, je l’ai dit au coach : peu importe où il me mettra, je ferai le maximum pour aider l’équipe. Il se trouve qu’il y a un besoin à gauche, je préfère être sur le terrain que ne pas jouer. Je vais m’adapter en fonction de mes qualités. Et il y a Zuka (Davitashvili) sur le côté, on va essayer de combiner, de faire les choses bien. »

Cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’escompté et il est évident qu’à l’avenir, Eirik Horneland privilégiera un vrai spécialiste du couloir comme Ebenezer Annan pour le poste de latéral gauche. Mais il sait désormais que Maxime Bernauer peut dépanner en cas de coup dur.