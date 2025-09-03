Clap de fin pour Benjamin Bouchouari à l’AS Saint-Étienne. Le jeune milieu marocain s’apprête à découvrir la Turquie.

Un transfert conclu en toute fin de mercato

La Ligue 1 avait fermé son marché, mais l’agitation ne s’est pas calmée dans le Forez. Courtisé depuis plusieurs semaines, Benjamin Bouchouari a finalement opté pour le dauphin du Galatasaray en Süper Lig.

Les détails du deal entre l’ASSE et Trabzonspor

Le deal acté marque un joli coup pour l’ASSE sur le plan financier, mais aussi la promesse d’un nouveau départ pour un joueur sollicité. Les chiffres du transfert illustrent l’intérêt grandissant autour de Bouchouari :

Montant total : 4 M€ + 1 M€ de bonus, soit une nette revalorisation après une première offre à 3 M€ côté turc.

4 M€ + 1 M€ de bonus, soit une nette revalorisation après une première offre à 3 M€ côté turc. Durée du contrat : 3 ans, plus une saison supplémentaire en option à Trabzonspor.

3 ans, plus une saison supplémentaire en option à Trabzonspor. Visite médicale dès son arrivée prévue pour mercredi, avant signature et officialisation.

L’ASSE tire ainsi avantage d’un joueur arrivé en 2022 et qui n’a pas livré sa dernière partition sous le maillot vert, conservant des options pour réinvestir dans son effectif cet automne.

Bouchouari, un milieu prometteur en route vers la Turquie

À 23 ans, Benjamin Bouchouari affiche déjà une expérience solide. Passé par Roda JC aux Pays-Bas, il s’est imposé dans l’entrejeu stéphanois la saison passée avec 25 matches de championnat et 1 but inscrit. Son parcours, construit entre la Belgique et les Pays-Bas, lui confère une polyvalence précieuse : à l’aise comme milieu axial, il a aussi dépanné plus haut ou sur un côté. Agilité, vision du jeu et capacité à rivaliser sous pression, voilà ses atouts majeurs.

Côté Bouchouari, le scénario promet une belle évolution. Direction Trabzonspor et la Süper Lig, championnat de plus en plus attractif. Le club turc, ambitieux et calé juste derrière le Galatasaray, offre à ce jeune élément l’opportunité de batailler pour des places européennes et de faire exploser sa notoriété à l’international. Un nouveau défi dans une atmosphère survoltée, où chaque performance compte…