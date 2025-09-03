Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
Louis Chrestian
3 septembre 2025

Clap de fin pour Benjamin Bouchouari à l’AS Saint-Étienne. Le jeune milieu marocain s’apprête à découvrir la Turquie.

Un transfert conclu en toute fin de mercato

La Ligue 1 avait fermé son marché, mais l’agitation ne s’est pas calmée dans le Forez. Courtisé depuis plusieurs semaines, Benjamin Bouchouari a finalement opté pour le dauphin du Galatasaray en Süper Lig.

Les détails du deal entre l’ASSE et Trabzonspor

Le deal acté marque un joli coup pour l’ASSE sur le plan financier, mais aussi la promesse d’un nouveau départ pour un joueur sollicité. Les chiffres du transfert illustrent l’intérêt grandissant autour de Bouchouari :

  • Montant total : 4 M€ + 1 M€ de bonus, soit une nette revalorisation après une première offre à 3 M€ côté turc.
  • Durée du contrat : 3 ans, plus une saison supplémentaire en option à Trabzonspor.
  • Visite médicale dès son arrivée prévue pour mercredi, avant signature et officialisation.

L’ASSE tire ainsi avantage d’un joueur arrivé en 2022 et qui n’a pas livré sa dernière partition sous le maillot vert, conservant des options pour réinvestir dans son effectif cet automne.

Bouchouari, un milieu prometteur en route vers la Turquie

À 23 ans, Benjamin Bouchouari affiche déjà une expérience solide. Passé par Roda JC aux Pays-Bas, il s’est imposé dans l’entrejeu stéphanois la saison passée avec 25 matches de championnat et 1 but inscrit. Son parcours, construit entre la Belgique et les Pays-Bas, lui confère une polyvalence précieuse : à l’aise comme milieu axial, il a aussi dépanné plus haut ou sur un côté. Agilité, vision du jeu et capacité à rivaliser sous pression, voilà ses atouts majeurs.

Côté Bouchouari, le scénario promet une belle évolution. Direction Trabzonspor et la Süper Lig, championnat de plus en plus attractif. Le club turc, ambitieux et calé juste derrière le Galatasaray, offre à ce jeune élément l’opportunité de batailler pour des places européennes et de faire exploser sa notoriété à l’international. Un nouveau défi dans une atmosphère survoltée, où chaque performance compte…

ASSELigue 2
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?
Ligue 1...

OM : Y a-t-il un problème avec Amine Gouiri ?

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor
ASSE...

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille
Ligue 1...

Benjamin Pavard attendu mercredi à Marseille

Par Louis Chrestian
Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…
ASSE...

Benjamin Bouchouari : Trabzonspor revient à la charge…

Par Louis Chrestian
Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo
FC Barcelone...

Barça : Lamine Yamal recadre Hansi Flick après le nul contre le Rayo

Par Louis Chrestian
OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire
Ligue 1...

OM : Lucas Hernandez, déçu par le choix fort de Benjamin Pavard… et le paradoxe fait sourire

Par Louis Chrestian
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Leca fait de nouvelles révélations sur le recrutement de Thauvin

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE Mercato : un club turc ne lâche pas Davitashvili

Par Raphaël Nouet
Eric Di Méco sur la pelouse du Vélodrome.
Ligue 1...

OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez
Compétitions...

Georgina Rodriguez fait tourner les têtes loin de Cristiano Ronaldo 

Par Bastien Aubert
Fermin lors du trophée Gamper remporté face à Côme.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : les propos forts de Fermin après les rumeurs de départ

Par Raphaël Nouet
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : ultime rebondissement pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur lors d'un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : Larsonneur a prolongé, mais pas de trois ans !

Par Raphaël Nouet
Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l'OM la saison dernière.
Ligue 1...

LOSC : Jean-Pierre Papin se livre sur l’arrivée de Chancel Mbemba

Par Raphaël Nouet
Randal Kolo Muani déçu après une action manquée avec la Juventus.
Mercato...

PSG Mercato : l’incroyable coup tenté par Campos pour Kolo Muani

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard et Adrien Rabiot quittant le terrain après un match de l'équipe de France en Croatie.
ASSE...

Les infos du jour : Rabiot, Pavard, Donnarumma, Stassin, Leca… Révélations en pagaille sur le mercato estival !

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, se félicitant après une victoire des Sang et Or.
Mercato...

RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Vinicius Jr discutant lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un transfert à plus de 20 M€ déjà en préparation pour 2026 ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas aux côtés de Michele Kang lors de l'Olympico.
Ligue 1...

OL : Aulas savoure le succès sur l’OM, encense Kang et tacle Textor

Par Raphaël Nouet
Benjamin Pavard sous le maillot de l'Inter Milan, lors du Mondial des Clubs.
Mercato...

OM Mercato : Pavard seulement de passage à Marseille ?

Par Raphaël Nouet
Mostafa Mohamed célébrant la victoire du FC Nantes sur Auxerre (1-0) avec les supporters de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed

Par Raphaël Nouet
Pascal Feindouno répondant à des journalistes lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
ASSE...

ASSE : Pascal Feindouno frappé par un terrible drame

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca lors d'un match amical de l'OL.
Ligue 1...

OL : Fonseca fondamental pour attirer une recrue, bonne nouvelle pour Fofana

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet