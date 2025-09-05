Roony Bardghji n’a pas tardé à faire taire les rumeurs venues d’Espagne. Arrivé cet été du FC Copenhague, l’ailier droit suédois, tout juste 19 ans, a profité de la présaison aux côtés des cadres blaugranas pour affirmer son ambition : intégrer et s’imposer au sein du groupe professionnel du FC Barcelone. Sa réaction, directe et sans détour, donne le ton autour de son avenir immédiat en Catalogne.

Un été en équipe première

Dès le début de la préparation estivale, Bardghji a été intégré à l’effectif de Hansi Flick. Il a multiplié les apparitions lors des matchs amicaux, affichant une ténacité et une qualité de jeu saluées en interne. Bien que non inscrit pour la première journée de Liga, l’entraîneur allemand n’a pas manqué de souligner la détermination et le professionnalisme du jeune suédois :

« Il ne sera pas inscrit pour ce match, mais il s’entraîne beaucoup et a une attitude et un état d’esprit fantastiques, ce qui nous aide à améliorer la qualité globale de l’équipe. Ce que je lui dis, ainsi qu’aux autres jeunes, c’est qu’ils font du très bon travail, mais qu’ils doivent jouer », a ainsi déclaré Hansi Flick en conférence de presse.

La réponse franche de Bardghji aux rumeurs

Face aux spéculations évoquant une possible relégation en équipe réserve, Bardghji a tenu à clarifier les choses, balayant les doutes en quelques mots forts. L’ailier s’appuie sur son vécu et son expérience :

« Je ne pense pas que j’aurais signé ici si je devais jouer en B. J’ai joué plus de 100 matchs en équipe première, et je n’aurais pas accepté d’aller dans une équipe de jeunes. C’est une invention de votre part. Ce n’est pas vrai. »

Une mise au point limpide, alors que Bardghji avait déjà, avant son arrivée à Barcelone, confirmé son potentiel à Copenhague et en sélection suédoise U21, cumulant plus de 100 apparitions professionnelles et plusieurs réalisations décisives.

Son intégration dans le vestiaire azulgrana

Au quotidien, Bardghji décrit une atmosphère très positive dans le groupe catalan, où la cohésion et la solidarité marquent son adaptation. « Le vestiaire est comme une famille. Je ne me suis jamais senti comme ça dans les autres clubs où j’ai évolué. Beaucoup ont grandi ensemble et ont joué ensemble dans les catégories inférieures. On n’a pas toujours un groupe d’amis avec qui on est, mais tout le monde s’entend bien. »

Alors que le club catalan multiplie les défis pour reconstruire un collectif performant, la présence et l’intégration rapide de Bardghji illustrent la stratégie de renouvellement menée par le staff. Une trajectoire qui rappelle celle de certains grands noms du club, à l’image de l’impact de Messi lors des derbys barcelonais, autre figure marquante du vestiaire.

Pour Roony Bardghji, la volonté d’évoluer au plus haut niveau reste intacte, portée par sa maturité et la confiance manifestée par Flick. Les prochaines échéances diront si le jeune Suédois saura transformer cette intégration prometteuse en place durable parmi l’élite blaugrana.