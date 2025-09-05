Arrivé en Catalogne avec de grandes ambitions, Marcus Rashford commence son aventure blaugrana sous tension. Après seulement trois rencontres officielles, l’ailier anglais suscite déjà le scepticisme du staff de Hansi Flick et de la direction.

Pourquoi le Barça avait misé sur Rashford

L’été 2025 a vu le prêt avec option d’achat de Marcus Rashford au FC Barcelone devenir l’une des opérations les plus observées du mercato. Le club catalan espérait relancer un joueur de renommée internationale, en perte de vitesse du côté de Manchester United et ancien d’Aston Villa. Rashford, séduit par la perspective d’évoluer avec la génération montante incarnée par Lamine Yamal, représentait une opportunité rare : celle d’apporter vitesse, expérience et profondeur dans un secteur offensif en recherche de solutions. En misant sur lui, Barcelone cherchait à combiner exigence immédiate et adaptation progressive dans un effectif en pleine reconstruction.

Un début de saison très poussif

La réalité du terrain n’a pourtant pas tardé à refroidir l’enthousiasme initial. Avec seulement trois apparitions en Liga (une titularisation, 94 minutes de jeu), Rashford n’a inscrit ni but ni délivré la moindre passe décisive. Son impact est resté quasi invisible, à l’opposé de la pré-saison, où ses prestations face à des équipes moins aguerries avaient nourri l’espoir d’un retour au sommet. Ce contraste frappe d’autant plus que, dans le même temps, Yamal enchaîne les performances étincelantes et les contributions décisives aux côtés d’une attaque catalane en mutation.

Les doutes de Hansi Flick et de la direction

Ce rendement en demi-teinte alimente déjà la réflexion du staff technique. Hansi Flick, connu pour son exigence tactique, espérait redonner confiance à son ailier britannique, mais les premières semaines laissent entrevoir un manque d’adaptation dans les exigences de la Liga. La presse catalane ne s’est pas privée d’accentuer la pression, pointant la forte différence entre l’enthousiasme de Rashford à l’arrivée et son inefficacité actuelle. Ce contexte ravive le scepticisme autour d’un choix de recrutement jugé risqué par certains dirigeants, alors que les finances du club ne laissent aucune place à l’erreur.

Un retour prématuré à Manchester United ?

La situation contractuelle de Rashford, prêté avec une porte de sortie envisagée, intensifie les rumeurs autour d’un retour possible à Manchester United dès cet automne. Mais le couperet a un prix : une rupture anticipée coûterait 5 millions d’euros au Barça, un montant loin d’être anodin pour un club soumis à une gestion stricte de ses dépenses. La direction évalue avec prudence l’option de tourner la page rapidement, sachant qu’un départ précipité serait aussi bien un aveu d’échec sportif qu’une opération financière délicate. Une décision est attendue dans les prochaines semaines, alors que l’adaptation de Rashford reste sous haute surveillance à la Ciutat Esportiva.

Pour le FC Barcelone, chaque choix compte dans ce contexte économique tendu. Si Rashford ne parvient pas à inverser la tendance rapidement, son aventure catalane pourrait tourner court, au risque de laisser un goût amer à toutes les parties.