Ligue 1+ : McCourt mise sur l’ère numérique pour relancer le football français
Real Madrid : l'Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !

Real Madrid : l&rsquo;Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !
Laurent Hess
5 septembre 2025

Le défenseur du Real Madrid a très mal vécu la défaite de la Mannschaft, hier soir.

L’Allemagne s’est inclinée à Bratislava contre la Slovaquie (0-2) jeudi soir pour son premier match de qualification pour le Mondial 2026 et se met d’entrée dans une position très inconfortable. Avec des buts de David Hancko (42e) et David Strelec (55e), les Slovaques ont infligé à l’Allemagne sa première défaite à l’extérieur en qualification pour une Coupe du monde, la quatrième au total après les revers à domicile contre le Portugal en 1985 (1-0), l’Angleterre en 2001 (5-1) et la Macédoine du Nord en 2021 (2-1).

Rüdiger a crié dans le vestiaire pour remonter les bretelles de ses coéquipiers

Antonio Rüdiger s’est retrouvé au cœur de la tempête après cette défaite, la 3e de rang pour l’Allemagne. Pointé du doigt pour sa prestation et ses errements sur les deux buts encaissés, le défenseur du Real Madrid aurait secoué ses coéquipiers dans le vestiaire au coup de sifflet final. Selon Bild, Rüdiger est monté dans les tours et il a crié. « L’entraîneur a parlé à l’équipe, et Toni Rüdiger aussi », a confirmé son coéquipier Maximilian Mittelstädt. A voir si cette prise de parole servira d’électrochoc avant la réception de l’Irlande du Nord dimanche à Cologne.

