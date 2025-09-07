Suite à la blessure d’Ousmane Dembélé avec les Bleus contre l’Ukraine (2-0), Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face à la réaction du PSG. Pour le journaliste de RMC Sport, le club parisien aurait dû anticiper la situation.

La nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé lors d’Ukraine-France (0-2) a provoqué une onde de choc à Paris. Le PSG a exprimé sa colère et son mécontentement, pointant du doigt la gestion en équipe de France et les risques pris par le staff médical des Bleus. Mais Daniel Riolo ne partage pas cette indignation. Selon lui, il est difficile de s’étonner d’une telle situation dans le football moderne : « J’ai du mal à croire que, dans le football d’aujourd’hui, avec la précision des staffs médicaux, un sélectionneur puisse faire entrer un joueur sans avoir le feu vert total du staff. Je ne comprends pas cette colère du PSG », explique-t-il sur RMC Sport.

Riolo remet le PSG à sa place pour Dembélé

Pour Riolo, la blessure de Dembélé n’est pas un hasard mais la conséquence d’une accumulation de matchs et d’une charge de travail excessive : « Il faut refaire le film : le mec a fait 60 matches avec un Mondial des Clubs complètement bidon et il n’y a pas un mec qui a moufeté à ce moment-là ! Dembélé se blesse, Doué se blesse… on ne va pas être étonné non plus ! » Le polémiste insiste sur le fait que le PSG aurait dû anticiper ces risques et gérer son joueur en conséquence.

L’absence de Dembélé va peser lourd pour le PSG, notamment à l’approche du Classique face à l’OM (21 septembre à Marseille) et d’une période cruciale en Ligue des champions. Riolo souligne que le club doit désormais s’adapter et qu’il est aussi fautif que l’équipe de France dans ce couac annoncé.